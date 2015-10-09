Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 19:35
 

Стала известна дата первого матча КПЛ-2026

  Комментарии

Поделиться
Стала известна дата первого матча КПЛ-2026 ©Depositphotos

Стали известны даты старта нового футбольного сезона в Казахстане, включая первый тур КПЛ и Суперкубка страны передают Vesti.kz.

Поделиться

Стали известны даты старта нового футбольного сезона в Казахстане, включая первый тур КПЛ и Суперкубка страны передают Vesti.kz.

Суперкубок откроет сезон

"Новый футбольный сезон в Казахстане стартует 28 февраля. По моей информации, именно в этот день в Астане состоится матч за Суперкубок страны, в котором встретятся чемпион Казахстана алматинский "Кайрат" и обладатель Кубка страны костанайский "Тобол". Первый тур чемпионата Казахстана (КПЛ) запланирован на 6–8 марта", — сообщает AmanVIBE.

Предыдущий сезон

Алматинский "Кайрат" сохранил чемпионский титул, завершив сезон казахстанской премьер-лиги-2025 ничьей 1:1 с "Астаной" и набрав 59 очков. Победа в чемпионате также обеспечила клубу участие в Лиге чемпионов УЕФА с первого квалификационного раунда.

"Астана", финишировавшая второй с 57 очками, получит место во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Бронзу завоевал костанайский "Тобол", завершив сезон с 54 очками и став также обладателем Кубка Казахстана-2025; команда сыграет во втором квалификационном раунде ЛК.

Четвёртое место досталось "Елимаю" из Семея, который в последнем туре обыграл "Атырау" 3:2 и набрал 48 очков. Клуб получит право сыграть в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

10 самых титулованных футболистов Казахстана: большинства из них уже нет в сборной

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 января 22:30   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
Фулхэм
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!