Стала известна дата первого матча КПЛ-2026

Стали известны даты старта нового футбольного сезона в Казахстане, включая первый тур КПЛ и Суперкубка страны передают Vesti.kz.

Суперкубок откроет сезон

"Новый футбольный сезон в Казахстане стартует 28 февраля. По моей информации, именно в этот день в Астане состоится матч за Суперкубок страны, в котором встретятся чемпион Казахстана алматинский "Кайрат" и обладатель Кубка страны костанайский "Тобол". Первый тур чемпионата Казахстана (КПЛ) запланирован на 6–8 марта", — сообщает AmanVIBE.

Предыдущий сезон

Алматинский "Кайрат" сохранил чемпионский титул, завершив сезон казахстанской премьер-лиги-2025 ничьей 1:1 с "Астаной" и набрав 59 очков. Победа в чемпионате также обеспечила клубу участие в Лиге чемпионов УЕФА с первого квалификационного раунда.

"Астана", финишировавшая второй с 57 очками, получит место во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Бронзу завоевал костанайский "Тобол", завершив сезон с 54 очками и став также обладателем Кубка Казахстана-2025; команда сыграет во втором квалификационном раунде ЛК.

Четвёртое место досталось "Елимаю" из Семея, который в последнем туре обыграл "Атырау" 3:2 и набрал 48 очков. Клуб получит право сыграть в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

