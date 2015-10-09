10 самых титулованных футболистов Казахстана: большинства из них уже нет в сборной

Кто из действующих казахстанских футболистов завоевал самое большое количество футбольных трофеев? Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию топ-10 самых титулованных отечественных игроков.

Учитываются победы только в высших дивизионах национальных чемпионатов (если игрок доигрывал сезон в клубе и играл хоть в одном матче), выигрыши национальных кубковых турниров и объединительных (суперкубков). Если это кубковые турниры, то в них футболист должен был провести хоть одну встречу, а если суперкубковая - то быть хотя бы в заявке. В противном случае футболистам титул не засчитывался.

10. Аслан Дарабаев - 7 титулов

Обладатель Суперкубка Казахстана-2010 в составе "Актобе", победитель Кубка Казахстана-2013 в составе "Шахтёра", победитель Кубка Казахстана (2014, 2015) и Суперкубка Казахстана-2016 в составе "Кайрата", чемпион Казахстана-2022 и обладатель Суперкубка Казахстана-2023 в составе "Астаны".

9. Бауыржан Исламхан - 7 титулов

Победитель Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и обладатель Суперкубка Казахстана (2016, 2017) в составе "Кайрата", чемпион Казахстана-2023 в составе "Ордабасы".

8. Исламбек Куат - 8 титулов

Обладатель Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и победитель Суперкубка Казахстана-2017 в составе "Кайрата", чемпион Казахстана-2022, триумфатор Суперкубка Казахстана-2023 и победитель Кубка лиги-2024 в составе "Астаны".

7. Стас Покатилов - 8 титулов

Победитель Кубка Казахстана-2013 в составе "Шахтера", чемпион Казахстана-2020, победитель Кубка Казахстана (2017, 2018, 2021) и обладатель Суперкубка Казахстана-2017 в составе "Кайрата", обладатель Суперкубка Казахстана-2024 в составе "Тобола", победитель Кубка Азербайджана-2025 в составе "Сабаха".

6. Нуралы Алип - 10 титулов

Чемпион Казахстана-2020 и обладатель Кубка Казахстана (2018, 2021) в составе "Кайрата", чемпион России (2022, 2023, 2024), обладатель Кубка России-2024 и победитель Суперкубка России (2022, 2023, 2024) в составе "Зенита".

5. Асхат Тагыберген - 11 титулов

Чемпион Казахстана-2013 и обладатель Суперкубка Казахстана-2014 в составе "Актобе", чемпион Казахстана (2016, 2017) и победитель Кубка Казахстана-2016 в составе "Астаны", триумфатор Кубка Казахстана-2019 в составе "Кайсара", чемпион Казахстана-2021, победитель Кубка Казахстана-2025 и обладатель Суперкубка Казахстана (2021, 2022) в составе "Тобола", чемпион Казахстана-2023 в составе "Ордабасы".

4. Сергей Малый - 12 титулов

Обладатель Суперкубка Казахстана-2013 и Кубка Казахстана-2013 в составе "Шахтера", чемпион Казахстана (2016, 2017, 2018), победитель Кубка Казахстана-2016, обладатель Суперкубка Казахстана (2018, 2020) в составе "Астаны", чемпион Казахстана-2021 и обладатель Суперкубка Казахстана (2021, 2022) в составе "Тобола", чемпион Казахстана-2023 в составе "Ордабасы".

3. Дмитрий Шомко - 12 титулов

Чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), обладатель Кубка Казахстана-2016 и победитель Суперкубка Казахстана (2011, 2015, 2018, 2019, 2020) в составе "Астаны".

2. Серикжан Мужиков - 13 титулов

Чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), обладатель Кубка Казахстана-2016 и победитель Суперкубка Казахстана (2018, 2019) в составе "Астаны", чемпион Казахстана-2021, обладатель Кубка Казахстана-2023 и триумфатор Суперкубка Казахстана (2021, 2023) в составе "Тобола".

1. Абзал Бейсебеков - 15 титулов

Семикратный чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022), двукратный победитель Кубка Казахстана (2012, 2016), пятикратный обладатель Суперкубка Казахстана (2015, 2018, 2019, 2020, 2023) и триумфатора Кубка лиги-2024 в составе "Астаны".

Любопытно, что большая часть из этих игроков уже не вызывается в сборную Казахстана либо почти не попадает в состав команды.

Фото: IG/kff_team (1,3,10), ФК "Кайрат" (2), ФК "Сабах" (4), ФК "Зенит" (5), ФК "Тобол" (6,9), IG/sergey_malyy (7), ФК "Астана" (8)©️

