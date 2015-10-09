Выведший Узбекистан на ЧМ-2026 тренер получил мировое признание

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров национальных сборных по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Первую строчку списка занял главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Следом расположился наставник Португалии испанский специалист Роберто Мартинес. Тройку лидеров замкнул рулевой чемпионов мира из Аргентины Лионель Скалони.

В топ-10 рейтинга вошёл и бывший главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе, который занял восьмое место, получив международное признание за исторический результат с национальной командой.

Топ-10 тренеров сборных по версии IFFHS (2025)

Луис де ла Фуэнте (Испания) Роберто Мартинес (Португалия) Лионель Скалони (Аргентина) Столе Сольбаккен (Норвегия) Томас Тухель (Англия) Дидье Дешам (Франция) Валид Реграги (Марокко) Тимур Кападзе (Узбекистан) Нестор Лоренсо (Колумбия) Хавьер Агирре (Мексика)

Напомним, 5 июня сборная Узбекистана под руководством Кападзе впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, сыграв вничью (0:0) на выезде против команды ОАЭ. Этот результат позволил узбекистанцам финишировать вторыми в группе A с 18 очками и досрочно оформить путёвку на ЧМ-2026.

В октябре национальную сборную Узбекистана возглавил Фабио Каннаваро — именно итальянский специалист поведёт команду на её дебютный чемпионат мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Выведший Узбекистан на ЧМ-2026 тренер получил предложение от топ-клуба АПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!