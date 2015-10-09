В британском клубе сделали заявление о прибытии Чеснокова

Главный тренер шотландского "Хартса" Дерек Макиннес раскрыл сроки прибытия в расположение команды казахстанского вингера Ислама Чеснокова, передают Vesti.kz.

"Ислам прилетит прямо перед субботней игрой – в пятницу. Скорее всего, на его регистрацию уйдут еще 2-3 дня. Это независящие от нас обстоятельства, но в клубе с нетерпением ждут прибытия этого футболиста", – цитирует слова специалиста пресс-служба "Хартса".

После 19 сыгранных туров "Хартс" уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии, набрав 41 очко. Команда Макиннеса находится в отличной форме — в последних матчах клуб одержал принципиальные победы над "Селтиком" и "Рейнджерс" с одинаковым счётом 2:1. В ближайшую субботу, 3 января, лидер чемпионата встретится с "Ливингстоном", который занимает последнее место и имеет всего одну победу в 18 матчах.

В минувшем сезоне Ислам Чесноков выступал за костанайский "Тобол", где провёл 29 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Он помог команде выиграть Кубок Казахстана, стал лучшим дриблёром чемпионата и был признан самым грубым игроком КПЛ-2025. С 1 ноября футболист находился в статусе свободного агента.

Лидеру сборной Казахстана предлагали большой контракт в РПЛ. Он отказался ради Европы

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!