Женщина-тренер может возглавить сборную Казахстана по футболу

В женской национальной сборной Казахстана в ближайшее время может произойти смена главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на Amanvibe.kz.

"По итогам заседания Комитета технического развития выступление команды было признано неудовлетворительным и эта оценка, как ожидается, повлечёт кадровые изменения. По имеющейся информации, фаворитом номер один на пост главного тренера женской сборной является Бегаим Киргизбаева - бывший капитан национальной команды и действующий член исполкома КФФ", — сообщает источник.

Бегаим Сапаровна дебютировала за сборную Казахстана в 2003 году и завершила игровую карьеру в 2021 году. После этого она возглавила ЖФК "Окжетпес" в качестве главного тренера, а с 2022 года работала ассистентом в тренерском штабе женской национальной сборной Казахстана.

Фото: КФФ

В настоящее время пост главного тренера женской сборной занимает Мадияр Кембилов, который возглавляет команду с 2023 года.

