Официально: объявлено об уходе капитана сборной Казахстана из российского клуба

Капитан женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова объявила об уходе из московского ЦСКА. Она выступала за армейцев с 2019 года, передают Vesti.kz.

"Моё семилетнее путешествие с ЦСКА закончилось. Хочу выразить искреннюю благодарность ЦСКА за доверие и возможность быть частью этого клуба. Для меня это был важный этап профессионального пути - с высокой планкой, ответственностью и настоящей командной работой. Каждый день здесь требовал максимальной самоотдачи и роста, и этот опыт я уношу с собой с большим уважением и благодарностью. Отдельные слова - болельщикам… Ваша поддержка чувствовалась и на трибунах, и за их пределами! Вы вдохновляли, помогали не сдаваться в трудные моменты и придавали дополнительную мотивацию выходить на поле и бороться до конца! Спасибо клубу, штабу, партнёрам по команде и всем, кто работает за кадром.

Это был путь, который сделал меня сильнее - как игрока и как человека", - написала Мясникова в своём Instagram.

Отметим, что в 2025 году Мясникова провела 15 матчей за ЦСКА, в которых отметилась тремя голами и одним ассистом.

На счету защитницы 46 матчей за сборную Казахстана, в которых она забила три мяча.

