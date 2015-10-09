Овертайм решил судьбу матча сборной Канады на молодёжном ЧМ

Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сборные (хоккей)
Сегодня 09:02
 

Сборная Канады вырвала победу у команды Латвии на молодёжном чемпионате мира-2026 по хоккею, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Миннеаполисе, завершился победой канадцев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Коул Решни (23-я минута) и Майкл Хейдж (61-я). У сборной Латвии отличился Рудольф Берзкалнс (59-я).

Для Латвии этот матч стал первым на турнире, тогда как канадцы ранее обыграли команду Чехии со счётом 7:5.

28 декабря Латвия сыграет с Финляндией, а 29-го числа Канада встретится с Данией.

Действующим победителем турнира является сборная США.

