Казахстанский боксёр побил соперника с 22 нокаутами и выиграл главный бой вечера

В Алматы прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок казахстанского суперсредневеса Али Ахмедова (25-2, 17 КО) против представителя Ганы Делали Миледзи (29-2, 22 КО), передают Vesti.kz.

Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей по итогам десяти раундов.

Для казахстанца эта победа стала 25-й в профессиональной карьере при двух поражениях. Миледзи, в свою очередь, потерпел второе поражение, имея в активе 29 побед, из них - 22 нокаутом.

В андеркарде вечера другой казахстанский боксёр Бекман Сойлыбаев (21-1, 12 КО) одержал досрочную победу над узбекистанцем Абдулло Кучкаровым (6-1, 5 КО). После второго раунда соперник отказался от продолжения поединка.

