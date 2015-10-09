Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 15:00
 

"Барса" нашла партнёра для Ямаля и подняла ставку по трансферу

  Комментарии

Поделиться
"Барса" нашла партнёра для Ямаля и подняла ставку по трансферу Ламин Ямаль. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Барселона" уверенно движется к подписанию одного из самых перспективных молодых игроков Африки — египетского форварда Хамзы Абделькарима, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" уверенно движется к подписанию одного из самых перспективных молодых игроков Африки — египетского форварда Хамзы Абделькарима, передают Vesti.kz.

Как информирует Don Balon, после увеличения предложения с первоначальных 1,8 миллиона евро до 2 каталонский клуб рассчитывает завершить сделку с "Аль-Ахли" до начала зимнего трансферного окна.

Абделькарим, которому всего 17 лет, в текущем сезоне забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 18 официальных матчах. Футболист известен скоростью, дриблингом, умением вскрывать оборону и создавать опасные моменты для команды.


Клуб планирует, что игрок начнёт выступать за "Барса Атлетик", но уже вскоре может получить шанс в основном составе под руководством Ханси Флика. Молодой нападающий станет альтернативой текущим талантам атаки, таким как Ламин Ямаль, и усилит глубину атакующего звена.

Сделка подчёркивает стратегию "Барселоны" — инвестировать в молодые таланты, готовя будущих лидеров команды и обеспечивая долгосрочную стабильность атакующей линии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Интер
Проголосовало 43 человек

Реклама

Живи спортом!