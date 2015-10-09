"Барса" нашла партнёра для Ямаля и подняла ставку по трансферу

"Барселона" уверенно движется к подписанию одного из самых перспективных молодых игроков Африки — египетского форварда Хамзы Абделькарима, передают Vesti.kz.

Как информирует Don Balon, после увеличения предложения с первоначальных 1,8 миллиона евро до 2 каталонский клуб рассчитывает завершить сделку с "Аль-Ахли" до начала зимнего трансферного окна.

Абделькарим, которому всего 17 лет, в текущем сезоне забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 18 официальных матчах. Футболист известен скоростью, дриблингом, умением вскрывать оборону и создавать опасные моменты для команды.

Клуб планирует, что игрок начнёт выступать за "Барса Атлетик", но уже вскоре может получить шанс в основном составе под руководством Ханси Флика. Молодой нападающий станет альтернативой текущим талантам атаки, таким как Ламин Ямаль, и усилит глубину атакующего звена.

Сделка подчёркивает стратегию "Барселоны" — инвестировать в молодые таланты, готовя будущих лидеров команды и обеспечивая долгосрочную стабильность атакующей линии.

