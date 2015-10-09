Рекордсмену "Ливерпуля" грозит тюремное заключение. Известны детали

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Энди Кэрролл может быть приговорён к тюремному сроку за нарушение судебного запрета на преследование, передают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.
Ранее в апреле текущего года СМИ сообщали о задержании одного из бывших игроков английской премьер-лиги (АПЛ) на паспортном контроле в аэропорту Станстед в Лондоне по подозрению в покушении на изнасилование. Футболиста отпустили под залог до конца февраля 2026 года. Позже полиция подтвердила, что обвиняемым является 36-летний Кэрролл.
Судебное слушание назначено на 30 декабря в магистратском суде Челмсфорда.
На данный момент Кэрролл выступает за клуб "Дагенем", который играет в шестом по силе дивизионе Англии. Ранее форвард играл за "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Вест Хэм". В составе сборной Англии Кэрролл провёл девять матчей, забив два гола.
Отметим, что при переходе в "Ливерпуль" в 2011 году Кэрролл считался одним из самых перспективных нападающих страны. Мерсисайдцы выкупили его у "Ньюкасла" за 41 миллион евро — это была рекордная покупка для "красных" на тот момент.
