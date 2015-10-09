Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Италия
Сегодня 18:50
 

Модрич помог "Милану" оформить разгром и возглавить таблицу Серии А

  Комментарии

Модрич помог "Милану" оформить разгром и возглавить таблицу Серии А Лука Модрич. ©x.com/SerieA

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, где "Милан" принимал "Верону". Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Первый гол перед перерывом

Открыл счёт американский вингер Кристиан Пулишич на 45+1-й минуте, выведя "россонери" вперёд. Этот гол придал команде уверенности и позволил ей контролировать ход встречи после перерыва.

Дубль Нкунку и первые голы в Серии А

Уже на 48-й минуте французский нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам же и заработал. Через пять минут он оформил дубль, забив второй мяч в ворота "Вероны". Для Нкунку это стали первые голы в итальянской лиге, и его результативность стала ключевым фактором победы "Милана".

Отметим, что обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич вышел в стартовом составе "россонери" и провёл на поле 70 минут, оказывая влияние на построение игры и распределение мячей в центре поля.

Турнирная таблица

После этой победы "Милан" возглавил турнирную таблицу Серии А, набрав 35 очков в 16 матчах. "Верона" осталась на 18-й позиции с 12 очками, продолжая борьбу за сохранение места в элите итальянского футбола.

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 16 10 5 1 27-13 35
2 Интер 15 11 0 4 34-14 33
3 Ювентус 17 9 5 3 23-15 32
4 Наполи 15 10 1 4 22-13 31
5 Рома 16 10 0 6 17-10 30
6 Комо 16 7 6 3 22-12 27
7 Болонья 15 7 4 4 23-13 25
8 Лацио 17 6 6 5 18-12 24
9 Удинезе 17 6 4 7 18-28 22
10 Аталанта 16 5 7 4 20-18 22
11 Кремонезе 16 5 6 5 18-18 21
12 Сассуоло 16 6 3 7 21-20 21
13 Торино 17 5 5 7 17-28 20
14 Кальяри 17 4 6 7 19-24 18
15 Парма 16 4 5 7 11-18 17
16 Лечче 16 4 4 8 11-22 16
17 Дженоа 16 3 5 8 16-24 14
18 Верона Хеллас 16 2 6 8 13-25 12
19 Пиза 17 1 8 8 12-24 11
20 Фиорентина 17 1 6 10 17-28 9

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Живи спортом!