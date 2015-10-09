Модрич помог "Милану" оформить разгром и возглавить таблицу Серии А

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, где "Милан" принимал "Верону". Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Первый гол перед перерывом

Открыл счёт американский вингер Кристиан Пулишич на 45+1-й минуте, выведя "россонери" вперёд. Этот гол придал команде уверенности и позволил ей контролировать ход встречи после перерыва.

Дубль Нкунку и первые голы в Серии А

Уже на 48-й минуте французский нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам же и заработал. Через пять минут он оформил дубль, забив второй мяч в ворота "Вероны". Для Нкунку это стали первые голы в итальянской лиге, и его результативность стала ключевым фактором победы "Милана".

Отметим, что обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич вышел в стартовом составе "россонери" и провёл на поле 70 минут, оказывая влияние на построение игры и распределение мячей в центре поля.

Турнирная таблица

После этой победы "Милан" возглавил турнирную таблицу Серии А, набрав 35 очков в 16 матчах. "Верона" осталась на 18-й позиции с 12 очками, продолжая борьбу за сохранение места в элите итальянского футбола.

