Роналду стал первым в историческом рейтинге XXI века: Месси позади

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду возглавил рейтинг футболистов с наибольшим количеством игрового времени в матчах пяти сильнейших европейских чемпионатов в XXI веке, передают Vesti.kz.

По данным Score 90, на счету португальского форварда 75 927 минут, проведённых на поле в топ-5 лигах Европы, что является абсолютным рекордом среди всех игроков.

Второе место в списке занял бывший партнёр Роналду по мадридскому "Реалу" Серхио Рамос, который отыграл 70 461 минуту. Тройку лидеров замкнул аргентинец Лионель Месси — экс-игрок "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" с показателем 70 022 минуты.

Также в пятёрку вошли бывший защитник "Реала" Рауль Альбиоль (63 541 минута) и экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес (63 066 минут), которые на протяжении многих лет выступали на высшем уровне в европейском футболе.

Таким образом, Криштиану Роналду подтвердил статус одного из самых выносливых и стабильных футболистов эпохи, опередив по этому показателю других легенд футбола.

