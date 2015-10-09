Казахстанский боксёр отказался от чемпионского пояса и нацелился на большой бой

Казахстанский боксёр-профессионал Бекман Сойлыбаев освободил пояс чемпиона мира по версии UBO во втором полулегком весе. Об этом сообщил его менеджер Жанпейс Назаргали, передают Vesti.kz.

Планы изменились

"Бекман освободил пояс чемпиона UBO. Планы изменились, и мы решили не проводить защиту титула. Ему надо двигаться дальше. Сейчас занимаемся визой. Впереди Рамадан. Он будет держать пост. Скорее всего, Сойлыбаев вернётся на ринг в начале лета. Мы уже ведём переговоры с новым соперником. В планах большой титульный бой за рубежом", — сказал Назаргали в интервью Meta-ratings.kz.

Последний поединок Сойлыбаев провёл 27 декабря на вечере бокса в Алматы. Казахстанский боксёр одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над представителем Узбекистана Абдулло Кучкаровым. Изначально Сойлыбаев должен был выйти на ринг против Андраника Григоряна из Армении, однако бой сорвался. Во время сгонки веса Григорян почувствовал себя плохо, после чего был госпитализирован. В итоге стало понятно, что он не сможет принять участие в поединке.

