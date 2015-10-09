Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 11:01
 

Рыбакина одержала победу на последнем турнире 2025 года

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина одержала победу на последнем турнире 2025 года Елена Рыбакина. Фото: Турар Казангапов, Vesti.kz©

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (№11) на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне, передают Vesti.kz.

Поделиться

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (№11) на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рыбакиной. Этот матч стал для неё заключительным в одиночном разряде в этом сезоне.

Ранее на турнире Рыбакина уступила польской теннисистке Иге Швёнтек (№2 WTA).

В Шэньчжэне Рыбакина также примет участие в смешанных парах. Вместе с российским теннисистом Андреем Рублёвым она сыграет против пары Валантен Вашро (Монако) и Ига Швёнтек (Польша).

2025 год стал одним из самых успешных в карьере Елены. Она завоевала два титула WTA 500 — в Страсбурге и Нинбо, а также впервые выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде, где в финале обыграла Арину Соболенко (Беларусь), лидера мирового рейтинга.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Интер
Проголосовало 34 человек

Реклама

Живи спортом!