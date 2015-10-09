Рыбакина одержала победу на последнем турнире 2025 года

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (№11) на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рыбакиной. Этот матч стал для неё заключительным в одиночном разряде в этом сезоне.

Ранее на турнире Рыбакина уступила польской теннисистке Иге Швёнтек (№2 WTA).

В Шэньчжэне Рыбакина также примет участие в смешанных парах. Вместе с российским теннисистом Андреем Рублёвым она сыграет против пары Валантен Вашро (Монако) и Ига Швёнтек (Польша).

2025 год стал одним из самых успешных в карьере Елены. Она завоевала два титула WTA 500 — в Страсбурге и Нинбо, а также впервые выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде, где в финале обыграла Арину Соболенко (Беларусь), лидера мирового рейтинга.

