Камбэком обернулся матч "Челси" в АПЛ

Футболисты "Челси" потерпели домашнее поражение от "Астон Виллы" в 18-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счётом 1:2.

Хозяева вели 1:0 после первого тайма благодаря голу Жоао Педро на 37-й минуте. Во второй половине игры дубль оформил Олли Уоткинс (63-я и 84-я минуты), принёсший гостям волевую победу.

"Астон Вилла" набрала 39 очков и закрепилась на третьем месте турнирной таблицы, тогда как "Челси" с 29 очками занимает пятую позицию.

30 декабря "Челси" примет дома "Борнмут", а "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Арсеналом".

