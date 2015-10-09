Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 08:40
 

Камбэком обернулся матч "Челси" в АПЛ

Камбэком обернулся матч "Челси" в АПЛ

Футболисты "Челси" потерпели домашнее поражение от "Астон Виллы" в 18-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Футболисты "Челси" потерпели домашнее поражение от "Астон Виллы" в 18-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счётом 1:2.

Хозяева вели 1:0 после первого тайма благодаря голу Жоао Педро на 37-й минуте. Во второй половине игры дубль оформил Олли Уоткинс (63-я и 84-я минуты), принёсший гостям волевую победу.

"Астон Вилла" набрала 39 очков и закрепилась на третьем месте турнирной таблицы, тогда как "Челси" с 29 очками занимает пятую позицию.

30 декабря "Челси" примет дома "Борнмут", а "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Арсеналом".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 18 13 3 2 33-11 42
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 18 12 3 3 29-19 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 18 8 5 5 30-19 29
6 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32-28 29
7 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
8 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
9 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
10 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
11 Эвертон 18 7 4 7 18-20 25
12 Брайтон энд Хов Альбион 18 6 6 6 26-25 24
13 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 23-23 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 18 5 7 6 27-33 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18-28 18
18 Вест Хэм Юнайтед 18 3 4 11 19-36 13
19 Бернли 18 3 3 12 19-34 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 18 0 2 16 10-39 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Интер
Проголосовало 31 человек

