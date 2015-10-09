Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 08:21
 

Матч Кубка Африки-2025 едва не обернулся драмой после 3:0

Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Туниса в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, передают Vesti.kz.

Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Туниса в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 3:2. Нигерийцы вели 3:0, однако затем сбавили обороты и едва не упустили победу. В составе победителей голы забили Виктор Осимхен (44-я минута), Вилфред Ндиди (50-я) и Адемола Лукман (67-я). У тунисцев отличились Монтассар Талби (74-я) и Али Абди (87-я), реализовавший пенальти.

Благодаря этой победе сборная Нигерии набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф турнира. Тунис с тремя баллами занимает второе место в группе C.

30 декабря состоятся матчи Уганда — Нигерия и Танзания — Тунис.

Напомним, в плей-офф выходят первые две команды каждой группы, а также лучший коллектив из числа занявших третьи места.

