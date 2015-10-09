"Он меня больше всех поддерживал". Алип вызвал восхищение в "Зените"

17-летний российский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Вадим Шилов лестно высказался о своём одноклубнике, казахстанце Нуралы Алипе, назвав его самым близким другом в команде, передают Vesti.kz.

"С Алипом сложились наиболее близкие отношения. Он меня больше всех поддерживал, в каких-то моментах подбадривал. Нурик очень отзывчивый человек, всегда готов помочь. Он даже прозвище мне дал — Тигр. Не знаю, почему именно такое", — сказал Шилов в интервью "Чемпионату".

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип впервые присоединился к "Зениту" в феврале 2022 года на правах аренды из алматинского "Кайрата", а вскоре подписал полноценный контракт с клубом. С того времени защитник прочно закрепился в составе команды Сергея Семака и стал ключевым игроком обороны.

В нынешнем сезоне Алип провёл 19 матчей за "сине-бело-голубых" и забил один гол.

