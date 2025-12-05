Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ЧМ-2026
"Всё возможно". Сделано заявление о приглашении сборной России на ЧМ-2026

Валерий Карпин - главный тренер сборной России по футболу.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о вероятности участия сборной России на чемпионате мира-2026 через "уайлд-кард", передают Vesti.kz.

— Видите хотя бы один шанс, что в случае подписания мирного договора, сборная получит уайлд-кард на ЧМ-2026?

"Это уже начинает превращаться в мечту, учитывая, что Новый год вот-вот наступит. Если говорить реалистично — этого не будет. Но в теории всё возможно. Верю ли я в это? Скорее, нет. Хочу ли этого? Да, — заявил Митрофанов в интервью "РБ Спорт".

"Уайлд-кард" — это специальное приглашение на соревнование, которое позволяет участвовать вне стандартной системы отбора. Обычно его получают спортсмены или команды, не прошедшие квалификацию, но обладающие значительными заслугами, потенциалом или способные привлечь внимание зрителей.

Напомним, что с 28 февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределённый срок. В связи с этим национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи.

ФИФА приняла решение по сборной России: оно может стать историческим

