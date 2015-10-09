"Реал" потерпел неудачу с преемником Модрича и начал искать замену

Мадридский "Реал" продолжают поиски нового полузащитника, способного заменить ушедшего из клуба Луку Модрича, сообщают Vesti.kz.

Ранее главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо делал ставку на Арду Гюлера, однако турок не подошёл на роль, в которой прежде играл хорват. В клубе признали этот эксперимент неудачным и начали искать нового игрока, способного взять на себя функции Модрича.

При этом будущему Гюлера ничто не угрожает. Его будут задействовать в более привычном амплуа.

По информации ESPN, в сферу интересов "Реала" попал 19-летний Кес Смит из нидерландского "АЗ Алкмаар".

Сам "АЗ Алкмар" не намерен отпускать Смита в зимнее трансферное окно и рассчитывает выручить с его будущей продажи около 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с АЗ рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.

