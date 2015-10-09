Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:50
 

Талант "Реала" отказался от контракта с клубом из-за Хаби Алонсо

Талант "Реала" отказался от контракта с клубом из-за Хаби Алонсо Хаби Алонсо. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Марокко Браим Диас приостановил переговоры о продлении контракта, выразив недовольство своей ролью в команде при нынешнем главном тренере - Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Ультиматум руководству и Алонсо

Марокканский хавбек переживает непростой период в мадридском клубе. Несмотря на высокий класс и заметное влияние на игру в моменты выхода на поле, Браим Диас считает, что получает недостаточно доверия со стороны тренерского штаба. По информации Fichajes, ситуация дошла до того, что футболист поставил вопрос ребром и решил заморозить переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение Диаса с "Реалом" рассчитано до 2027 года, и клуб был заинтересован в его продлении. Однако сам игрок дал понять, что не готов обсуждать будущее, пока его положение в команде не изменится.

"При Анчелотти было лучше"

Сравнение с прошлым сезоном играет ключевую роль в позиции футболиста. При итальянском специалисте Карло Анчелотти Браим не был железным игроком основы, но регулярно выходил на поле и активно использовался в ротации. К этому же отрезку предыдущего сезона он уже набрал более 800 минут игрового времени во всех турнирах и нередко помогал команде со скамейки.


При Хаби Алонсо ситуация изменилась радикально. В текущем сезоне Диас едва преодолел отметку в 500 минут, практически закрепившись в роли резервиста. Он редко появляется в стартовом составе, а его выходы чаще происходят уже тогда, когда исход встречи не вызывает сомнений.

Психологический фактор и статистика

Недостаток стабильной игровой практики серьёзно сказывается на состоянии футболиста. Диас убеждён, что заслуживает большего доверия, однако ощущает, что в нынешней конфигурации команды не может на равных конкурировать с другими игроками атаки. Это, по его мнению, тормозит прогресс и подрывает уверенность в собственных силах.

В текущем сезоне Браим Диас провёл за "Реал" 18 матчей, отметился одним голом и двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

