Главному тренеру "Челси" стало плохо после упущенной победы в АПЛ

Футболисты "Челси" потеряли очки в домашнем матче 19-го тура английской премьер-лиги, сыграв вничью с "Борнмутом" (2:2), сообщают Vesti.kz.

Мареска пропустил пресс-конференцию

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не смог присутствовать на послематчевой пресс-конференции из-за плохого самочувствия. Вместо Марески выступил его ассистент Вилли Кабальеро:

"Энцо плохо себя чувствует последние два дня, но всё равно провёл тренировку и матч. Я занял его место только для того, чтобы пояснить: он недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы выполнять свои обязанности, поэтому я здесь вместо него," — цитирует Кабальеро Mirror.

Ход матча

Гости открыли счёт уже на 6-й минуте, когда свой момент реализовал Дэвид Брукс. В ответ Коул Палмер сравнял счёт с пенальти на 15-й минуте. Энцо Фернандес вывел "Челси" вперёд на 23-й минуте, но Джастин Клюйверт воспользовался ошибкой защиты хозяев и принёс "Борнмуту" ничью перед перерывом.

Кабальеро отметил, что команда создала много моментов, но не смогла удержать преимущество:

"Мы контролировали игру и создали достаточно возможностей для победы, но не реализовали их. Нужно учиться завершать атаки и сохранять результат, когда ведём в счёте".

После этой игры "Челси" набрал 30 очков и занимает пятое место в таблице АПЛ. "Борнмут" располагается на 15-й строчке с 23 баллами.

3 января "Борнмут" примет на своём поле "Арсенал", а 4 января "Челси" сыграет на выезде против "Манчестер Сити". Клуб надеется, что Энцо Мареска будет готов к следующему матчу.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!