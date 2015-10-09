21-летний талант "Реала" попросил Алонсо отпустить его в новый клуб

Испанский нападающий мадридского "Реала" Гонсало Гарсия обратился к главному тренеру Хаби Алонсо с просьбой разрешить ему уйти в аренду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Молодой футболист, как сообщает Don Balon, хочет получать стабильную игровую практику, которой ему не хватает в нынешнем составе "сливочных".

Недовольство ролью в команде

Гарсия ярко проявил себя прошлым летом, став одним из открытий клубного чемпионата мира, однако по ходу сезона его роль в первой команде оказалась ограниченной. В текущей кампании 21-летний форвард провёл на поле всего 330 минут и отметился одной результативной передачей.

Позиция тренера

Несмотря на запрос игрока, Хаби Алонсо не спешит отпускать нападающего, так как "Реал" уже расстался с одним атакующим футболистом - бразильским форвардом Эндриком Фелипе, который отправился в аренду во французский "Лион".

Тем не менее ситуация Гонсало остаётся под вопросом, и его будущее в клубе может проясниться до закрытия зимнего трансферного окна.

