Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 19:50
 

"Манчестер Юнайтед" обратился к сэру Алексу Фергюсону

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Юнайтед" обратился к сэру Алексу Фергюсону Сэр Алекс Фергюсон. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Английский "Манчестер Юнайтед" в социальных сетях поздравил бывшего главного тренера клуба, шотландского специалиста сэра Алекса Фергюсона с днём рождения, передают Vesti.kz.

Поделиться

Английский "Манчестер Юнайтед" в социальных сетях поздравил бывшего главного тренера клуба, шотландского специалиста сэра Алекса Фергюсона с днём рождения, передают Vesti.kz.

Сегодня, 31 декабря, легендарному специалисту исполняется 84 года.

"Поздравляем сэра Алекса Фергюсона с 84-м днём рождения!" — отметили в официальном аккаунте клуба на X.

Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с ноября 1986-го по июнь 2013-го. После ухода с поста главного тренера он продолжил работать в клубе в качестве члена правления до октября 2024 года. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли своё последнее на сегодняшний день золото в английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне 2012/2013.

На данный момент команду возглавляет португальский специалист Рубен Аморим. После 19-ти сыгранных туров "красные дьяволы" набрали 30 очков и идут на шестой строчке АПЛ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 18 7 7 4 20-18 28
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
10 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
11 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21-20 26
12 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
13 Тоттенхэм Хотспур 18 7 4 7 27-23 25
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 18 5 5 8 25-32 20
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Сандерленд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 января 01:00   •   не начат
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Сандерленд
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 24 человек

Реклама

Живи спортом!