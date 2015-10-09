"Манчестер Юнайтед" обратился к сэру Алексу Фергюсону

Английский "Манчестер Юнайтед" в социальных сетях поздравил бывшего главного тренера клуба, шотландского специалиста сэра Алекса Фергюсона с днём рождения, передают Vesti.kz.

Сегодня, 31 декабря, легендарному специалисту исполняется 84 года.

"Поздравляем сэра Алекса Фергюсона с 84-м днём рождения!" — отметили в официальном аккаунте клуба на X.

Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с ноября 1986-го по июнь 2013-го. После ухода с поста главного тренера он продолжил работать в клубе в качестве члена правления до октября 2024 года. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли своё последнее на сегодняшний день золото в английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне 2012/2013.

Wishing Sir Alex Ferguson a happy 84th birthday ❤️ pic.twitter.com/1GqZEwAtgR — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2025

На данный момент команду возглавляет португальский специалист Рубен Аморим. После 19-ти сыгранных туров "красные дьяволы" набрали 30 очков и идут на шестой строчке АПЛ.

