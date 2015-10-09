"Милан" решил повторить трюк трансфера Модрича на звезде "Барселоны"

Итальянский "Милан" рассматривает вариант с приглашением в клуб капитана "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, вдохновившись успешным опытом с трансфером Луки Модрича из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Ставка на проверенного ветерана

Руководство "Милана" осталось полностью удовлетворено эффектом от прихода Луки Модрича и теперь намерено применить аналогичную трансферную стратегию. На "Сан-Сиро" хотят заполучить ещё одного опытного лидера — по возможности бесплатно или за минимальную компенсацию, способного сразу усилить команду.

Тер Штеген — в зоне внимания

Одним из таких кандидатов стал голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. Позиции немецкого вратаря в каталонском клубе уже не выглядят столь незыблемыми, как прежде. Несмотря на статус одного из лидеров раздевалки, в "Барселоне" рассматривают разные сценарии на будущее, учитывая необходимость сокращения зарплатной ведомости и обновления проекта.

Контракт — главное препятствие

Основная сложность — действующий контракт тер Штегена до 2028 года. "Барселона" не стремится расставаться с ключевым игроком, однако полностью не исключает вариант переговоров. Возможны как прямые контакты между клубами, так и более сложные схемы — пересмотр условий или расторжение соглашения. В "Милане" уверены, что при подходящих обстоятельствах смогут убедить и игрока, и каталонцев.

Отметим, что нынешний сезон стал первым для 40-летнего Луки Модрича в составе "Милана". Хорватский полузащитник пополнил ряды "россонери" прошлым летом, перейдя в статусе свободного агента после завершения эпохи в мадридском "Реале". В 19 матчах за новый клуб Модрич отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

