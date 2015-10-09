ЧМ по боксу, UFC и "Кайрат" в ЛЧ: названы главные победы казахстанского спорта в 2025 году

Главный тренер DAR Pro Team Эдуард Базров, работающий с ведущими бойцами UFC из Казахстана — Шавкатом Рахмоновым и Асу Алмабаевым, подвёл итоги 2025 года для отечественного спорта, передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

Бокс — главное событие года

По словам Базрова, наиболее значимым успехом Казахстана в масштабе всего спортивного сообщества стало выступление национальной сборной по боксу на чемпионатах мира.

"Если считать всё спортивное сообщество, включая все виды спорта, я думаю, что главной спортивной победой Казахстана в 2025 году было то, что наши боксёры очень круто выступили на чемпионате мира. Очень-очень запоминающееся выступление сделали".

В 2025 году мужская сборная Казахстана приняла участие сразу в двух чемпионатах мира — под эгидой World Boxing и IBA, завоевав в сумме семь медалей.

Прорыв Алмабаева в UFC

Отдельно тренер отметил успехи казахстанцев в ММА, выделив победу Асу Алмабаева в сильнейшей лиге мира.

"Если говорить об ММА, то я думаю, что Асу Алмабаев победил очень сильного соперника в самой сильной лиге".

Напомним, 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 Алмабаев одержал победу удушающим приёмом "гильотина" над американцем Алексом Пересом — бывшим претендентом на чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Исторический успех "Кайрата"

Не остался без внимания и казахстанский футбол. Базров отметил достижение алматинского "Кайрата", который впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

"Очень хорошие события были и в других видах спорта. Можно отметить футболистов „Кайрата“, которые попали в Лигу чемпионов и сыграли с "Реалом".

Таким образом, 2025 год, по мнению Базрова, стал для казахстанского спорта насыщенным и успешным сразу в нескольких ключевых направлениях.

Читатели Vesti.kz выбрали спортсмена года. Кто обошёл Рыбакину, Сатпаева и Кызайбай?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!