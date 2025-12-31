Читатели Vesti.kz выбрали спортсмена года. Кто обошёл Рыбакину, Сатпаева и Кызайбай?

В преддверии 2025 года портал Vesti.kz провёл голосование среди болельщиков, чтобы определить лучшего спортсмена страны по итогам последних 12 месяцев. В мини-турнире приняли участие главные герои уходящего года — Дастан Сатпаев, Елена Рыбакина, Асу Алмабаев, Бейбарыс Каблан и другие яркие представители казахстанского спорта. Голосование подошло к завершению, и теперь пришло время объявить имя победителя.

Бейбарыс Каблан - лучший спортсмен Казахстана по версии Vesti.kz

Голосование Vesti.kz проходило в нашем telegram-канале, где суммарно проголосовало 3 865 человек. Наибольшее количество голосов набрал чемпион мира по таеквондо Бейбарыс Каблан - 38% (1 469 голосов), вторым оказался вратарь "Кайрата" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков - 13% (502 голоса), третье место у дзюдоистки Абибы Абужакыновой - 12% (464 голоса).

• 2% — Назым Кызайбай → 77 голосов

• 3% — Александр Бублик → 116 голосов

• 3% — Асу Алмабаев → 116 голосов

• 3% — Айдос Султангали → 116 голосов

• 5% — Данил Molodoy Голубенко → 193 голоса

• 10% — Елена Рыбакина → 387 голосов

• 11% — Дастан Сатпаев → 425 голосов

• 12% — Абиба Абужакынова → 464 голоса

• 13% — Темирлан Анарбеков → 502 голоса

• 38% — Бейбарыс Каблан → 1 469 голосов

Историческое золото на чемпионате мира и новая цель - Олимпиада

Бейбарыс Каблан стал чемпионом мира по таеквондо среди спортсменов до 21 года, завоевав золотую медаль в весовой категории свыше 87 килограммов на молодёжном чемпионате мира, который прошёл в Кении. В финальном поединке казахстанец одержал победу над представителем Южной Кореи Ян Чжунёном.

Это достижение стало историческим: впервые в истории Казахстана спортсмен завоевал золотую награду на чемпионате мира в данной возрастной категории.

Ранее Каблан также демонстрировал стабильно высокие результаты на международной арене. На Азиатском клубном чемпионате по таеквондо в китайском Уси он стал серебряным призёром в весе свыше 87 килограммов, а на Летней Универсиаде 2025 года в Германии вместе со сборной Казахстана завоевал бронзовую медаль.

Мечта молодого спортсмена — олимпийское золото. Учитывая успешный сезон, этот ориентир выглядит вполне обоснованным и при дальнейшем прогрессе может стать реальностью. О карьерном пути, трудностях на турнирах и ближайших задачах Бейбарыс рассказал в интервью Youtube-каналу SauBall.

