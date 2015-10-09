Флик выбрал неожиданное усиление для "Барселоны" зимой

Испанский клуб "Барселона" активизировал поиск нового центрального защитника, и похоже, что выбор пал на Мику Мармоля, который уже знаком с Ла Лигой и "Камп Ноу", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Универсальность игрока

Мармоль, воспитанник "сине-гранатовых", дебютировал за первую команду "Барселоны" под руководством Хави Эрнандеса и был ключевым игроком "Барселоны B". После этого он ушёл в "Андорру", где провёл выдающийся сезон, а затем начал выступать за "Лас-Пальмас", став одним из лучших защитников команды. Универсальность позволяет ему играть на позиции левого защитника, что делает его ценным вариантом для тренера.

Возможность трансфера за разумную цену

Каталонский клуб считает, что трансфер не превысит шести миллионов евро, что делает сделку крайне выгодной. Мармоль может заменить травмированного Андреаса Кристенсена и при необходимости стать альтернативой для Алехандро Бальде.

Мармоль ставит на "Барселону"

Несмотря на интерес зарубежных клубов, игрок отдаёт приоритет возвращению в "Барселону", видя в этом шанс исполнить свою мечту и закрепиться в основном составе.

В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!