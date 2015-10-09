"Барселона" задумала оставить "Ман Сити" без звёздного игрока

Португальский полузащитник Бернарду Силва может стать одним из главных трансферов следующего лета, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, контракт игрока с "Манчестер Сити" подходит к концу, и он рассматривает новые вызовы.

Интерес к Силве со стороны "Барселоны" существует давно. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает португальца идеальным дополнением к спортивному проекту "сине-гранатовых". Игрок может выступать в центре поля, на позиции атакующего полузащитника или на фланге, что делает его универсальным вариантом для тренера.

Саудовские клубы также проявляют интерес, предлагая более выгодные финансовые условия, однако Силва отдаёт приоритет спортивным целям и продолжению карьеры на высшем европейском уровне.

Летом 2026 года "Барселона" планирует начать переговоры с игроком, чтобы убедить его присоединиться бесплатно. Если сделка состоится, Силва станет важным усилением молодой команды и одним из лидеров на поле.

Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В его карьере также были "Монако" и "Бенфика".

