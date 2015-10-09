Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 07:44
 

"Челси" "расстроил" Дастана Сатпаева: что случилось

"Челси" "расстроил" Дастана Сатпаева: что случилось

Футболисты "Челси" потеряли очки в домашнем матче с "Борнмутом" в рамках 19-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счётом 2:2. Примечательно, что все голы были забиты в первом тайме.

У гостей отличились Дэвид Брукс (6-я минута) и Джастин Клюйверт (27-я). У хозяев мячи забили Коул Палмер (15-я, с пенальти) и Энцо Фернандес (23-я).

"Челси", набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, тогда как "Борнмут" располагается на 15-й строчке с 23 баллами.

3 января "Борнмут" примет на своём поле "Арсенал", а 4 января "Челси" сыграет на выезде против "Манчестер Сити".

Напомним, что в следующем сезоне казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже своего молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 14 3 2 37-12 45
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30-23 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 19 8 6 5 32-21 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33-29 30
7 Сандерленд 18 7 7 4 20-18 28
8 Эвертон 19 8 4 7 20-20 28
9 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
10 Ньюкасл Юнайтед 19 7 5 7 26-24 26
11 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21-20 26
12 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
13 Тоттенхэм Хотспур 18 7 4 7 27-23 25
14 Брайтон энд Хов Альбион 19 6 7 6 28-27 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29-35 23
16 Лидс Юнайтед 18 5 5 8 25-32 20
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18-30 18
18 Вест Хэм Юнайтед 19 3 5 11 21-38 14
19 Бернли 19 3 3 13 20-37 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 19 0 3 16 11-40 3

