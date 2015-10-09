Футболисты "Челси" потеряли очки в домашнем матче с "Борнмутом" в рамках 19-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счётом 2:2. Примечательно, что все голы были забиты в первом тайме.

У гостей отличились Дэвид Брукс (6-я минута) и Джастин Клюйверт (27-я). У хозяев мячи забили Коул Палмер (15-я, с пенальти) и Энцо Фернандес (23-я).

"Челси", набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, тогда как "Борнмут" располагается на 15-й строчке с 23 баллами.

3 января "Борнмут" примет на своём поле "Арсенал", а 4 января "Челси" сыграет на выезде против "Манчестер Сити".

Напомним, что в следующем сезоне казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже своего молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

