Криштиану Роналду забил 957-й гол в карьере, но прервал легендарную серию

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился 957-м голом в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz.

40-летний форвард отличился в матче 12-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 с командой "Аль-Иттифак" (2:2). Гол Роналду получился довольно курьёзным - мяч отскочил от него после удара Жоау Феликса и срикошетил в ворота.

"Аль-Наср" впервые потерял очки в текущем чемпионате. Команда Роналду с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Иттифак", набрав 16 очков, располагается на восьмой строчке.

Таким образом, за весь 2025 год Криштиану забил 41 гол в составе клуба и сборной Португалии.

2025-й стал для Роналду 14-м годом, в котором ему удалось забить 40 или более голов. Лучший результат – 69 мячей в 2013-м.

При этом впервые с 2009 года Роналду не оформил ни одного хет-трика в календарном году.

В нынешнем сезоне Про-Лиги португалец забил 13 голов в 11 матчах. При этом три раза он поразил ворота соперников с пенальти.

Криштиану Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

С января 2023-го португалец выступает за "Аль-Наср", до этого он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

