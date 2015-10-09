Криштиану Роналду забил 957-й гол в карьере, но прервал легендарную серию

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился 957-м голом в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz.
40-летний форвард отличился в матче 12-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 с командой "Аль-Иттифак" (2:2). Гол Роналду получился довольно курьёзным - мяч отскочил от него после удара Жоау Феликса и срикошетил в ворота.
"Аль-Наср" впервые потерял очки в текущем чемпионате. Команда Роналду с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Иттифак", набрав 16 очков, располагается на восьмой строчке.
Таким образом, за весь 2025 год Криштиану забил 41 гол в составе клуба и сборной Португалии.
2025-й стал для Роналду 14-м годом, в котором ему удалось забить 40 или более голов. Лучший результат – 69 мячей в 2013-м.
При этом впервые с 2009 года Роналду не оформил ни одного хет-трика в календарном году.
В нынешнем сезоне Про-Лиги португалец забил 13 голов в 11 матчах. При этом три раза он поразил ворота соперников с пенальти.
Криштиану Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.
С января 2023-го португалец выступает за "Аль-Наср", до этого он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Роналду стал первым в историческом рейтинге XXI века: Месси позади
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама