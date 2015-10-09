Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 20:35
 

ФИФА решила изменить правила офсайда в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) открыты к внедрению "офсайда Венгера", передают Vesti.kz.

Что такое "офсайда Венгера"?

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" французский специалист Арсен Венгер предложил изменить правила офсайда так, чтобы футболист считался "вне игры" лишь в том случае, если его всё тело полностью опередило последнего защитника. Идея получила название "офсайд Венгера".

План рассмотрения

По информации RMC Sport, ИФАБ изучит предложение на ежегодном собрании 20 января в Лондоне. В феврале инициативу представят на Генеральной Ассамблее ФИФА. В случае одобрения изменения могут быть внедрены уже в сезоне-2026/2027.

Роль Венгера в ФИФА

С 2019 года Арсен Венгер занимает пост директора по развитию в ФИФА, активно участвуя в обсуждении правил и стратегий развития мирового футбола.

