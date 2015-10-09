Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Вчера 23:05
 

"Барселона" готовит идеальный трансфер на замену Левандовски

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" готовит идеальный трансфер на замену Левандовски Роберт Левандовски. ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" прорабатывает сценарий смены польского форварда Роберта Левандовски и рассматривает сербского нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича как ключевой вариант усиления атаки, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" прорабатывает сценарий смены польского форварда Роберта Левандовски и рассматривает сербского нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича как ключевой вариант усиления атаки, передают Vesti.kz.

В "Барселоне" готовятся к смене эпохи

В руководстве "сине-гранатовых" понимают, что Роберт Левандовски подходит к решающему этапу своей карьеры в клубе. Польский форвард по-прежнему забивает, однако его влияние на игру уже не столь велико, как в дебютном сезоне. Неопределённость вокруг будущего нападающего заставляет каталонцев заранее искать альтернативу, чтобы избежать кадрового вакуума в атаке.

Влахович — шанс на рынке

На фоне этих размышлений на радаре "Барселоны" оказался нападающий итальянского гранда. Контракт сербского форварда с туринским клубом истекает летом 2026 года, а отсутствие прогресса в переговорах по продлению обострило ситуацию.

По информации Don Balon, в Каталонии всерьёз рассматривают вариант подписания Влаховича в статусе свободного агента следующим летом, что позволило бы усилить состав без выплаты трансферной компенсации.


Ставка на опыт и экономию

Несмотря на нестабильный сезон и проблемы с игровым временем и травмами, в каталонском клубе уверены, что потенциал Влаховича не утрачен. В 25 лет он сочетает физическую мощь, голевое чутьё и опыт выступлений на высоком европейском уровне. Дополнительным фактором является готовность игрока пойти на снижение зарплаты ради нового спортивного проекта, что соответствует финансовой стратегии "Барселоны".

В текущем сезоне Влахович провёл 17 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи, а его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро. В Каталонии рассчитывают, что терпение и грамотный тайминг позволят провернуть один из самых продуманных трансферов ближайших лет.

Левандовски подготовился к уходу из "Барсы" и нашёл идеальный вариант

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 января 22:30   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 33 человек

Реклама

Живи спортом!