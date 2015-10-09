"Барселона" готовит идеальный трансфер на замену Левандовски

Каталонская "Барселона" прорабатывает сценарий смены польского форварда Роберта Левандовски и рассматривает сербского нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича как ключевой вариант усиления атаки, передают Vesti.kz.

В "Барселоне" готовятся к смене эпохи

В руководстве "сине-гранатовых" понимают, что Роберт Левандовски подходит к решающему этапу своей карьеры в клубе. Польский форвард по-прежнему забивает, однако его влияние на игру уже не столь велико, как в дебютном сезоне. Неопределённость вокруг будущего нападающего заставляет каталонцев заранее искать альтернативу, чтобы избежать кадрового вакуума в атаке.

Влахович — шанс на рынке

На фоне этих размышлений на радаре "Барселоны" оказался нападающий итальянского гранда. Контракт сербского форварда с туринским клубом истекает летом 2026 года, а отсутствие прогресса в переговорах по продлению обострило ситуацию.

По информации Don Balon, в Каталонии всерьёз рассматривают вариант подписания Влаховича в статусе свободного агента следующим летом, что позволило бы усилить состав без выплаты трансферной компенсации.

Ставка на опыт и экономию

Несмотря на нестабильный сезон и проблемы с игровым временем и травмами, в каталонском клубе уверены, что потенциал Влаховича не утрачен. В 25 лет он сочетает физическую мощь, голевое чутьё и опыт выступлений на высоком европейском уровне. Дополнительным фактором является готовность игрока пойти на снижение зарплаты ради нового спортивного проекта, что соответствует финансовой стратегии "Барселоны".

В текущем сезоне Влахович провёл 17 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи, а его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро. В Каталонии рассчитывают, что терпение и грамотный тайминг позволят провернуть один из самых продуманных трансферов ближайших лет.

