"Ливерпуль" объявил об увольнении тренера из-за результатов команды

Футбольный клуб "Ливерпуль" официально объявил об уходе Аарона Бриггса с должности тренера по стандартным положениям. Информация подтверждена пресс-службой мерсисайдцев, передают Vesti.kz.

Худший показатель в топ-лигах Европы

Как сообщает Sky Sports, в текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) "красные" пропустили 12 мячей после стандартных положений (без учёта пенальти). Это худший результат не только в АПЛ, но и среди всех клубов пяти ведущих европейских чемпионатов. В клубе сочли ситуацию критической и пришли к обоюдному решению о расставании со специалистом.

На данный момент преемник Бриггса не назначен — ответственность за подготовку и отработку стандартов временно возложена на действующий тренерский штаб.

Карьера Бриггса в "Ливерпуле"

38-летний Аарон Бриггс вошёл в тренерский штаб "Ливерпуля" в июле 2024 года, спустя месяц после назначения Арне Слота главным тренером команды. Изначально он занимался индивидуальным развитием игроков, а на должность специалиста по стандартным положениям был переведён лишь в конце августа 2025 года.

Опыт работы в топ-клубах

До переезда на "Энфилд" Бриггс на протяжении девяти лет трудился в системе "Манчестер Сити", работая аналитиком в штабе Хосепа Гвардиолы, а также сотрудничая с Микелем Артетой и Патриком Виейра. После этого он входил в тренерские штабы "Монако" и "Вольфсбурга", где работал ассистентом Нико Ковача.

На данный момент "Ливерпуль" занимает четвёртое место в АПЛ, набрав 32 очка в 18 турах, а в Лиге чемпионов располагается на девятой строчке общего этапа, находясь в зоне плей-офф.

