Англия
Сегодня 13:31
 

"Ливерпуль" согласовал контракт с новой звездой: он заменит Салаха

  Комментарии

"Ливерпуль" согласовал контракт с новой звездой: он заменит Салаха

Крайний нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо близок к переходу в "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.

Согласно информации CaughtOffside, мерсисайдцы согласовали условия личного трудового договора с 25-летним вингером сборной Ганы.

Ранее сообщалось, что сам Семеньо хочет продолжить карьеру только в "Ливерпуле", несмотря на наличие интереса со стороны других топ-клубов английской премьер-лиги.

В сезоне-2025/26 Семеньо провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Специалисты Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Семеньо в 65 миллионов евро. Футболист может заменить в нападении "Ливерпуля" египтянина Мохамеда Салаха, у которого ухудшились отношения в клубе.

Салах выбрал новый клуб в Европе после "Ливерпуля"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
20 декабря 22:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 15 человек

