"Ливерпуль" согласовал контракт с новой звездой: он заменит Салаха

Крайний нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо близок к переходу в "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.

Согласно информации CaughtOffside, мерсисайдцы согласовали условия личного трудового договора с 25-летним вингером сборной Ганы.

Ранее сообщалось, что сам Семеньо хочет продолжить карьеру только в "Ливерпуле", несмотря на наличие интереса со стороны других топ-клубов английской премьер-лиги.

В сезоне-2025/26 Семеньо провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Специалисты Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Семеньо в 65 миллионов евро. Футболист может заменить в нападении "Ливерпуля" египтянина Мохамеда Салаха, у которого ухудшились отношения в клубе.

