Назван главный кандидат на пост тренера сборной Казахстана по футболу

Талгат Байсуфинов является главным кандидатом на пост тренера сборной Казахстана по футболу. Об этом рассказал президент федерации футзала Казахстана Нурсултан Курман, сообщают Vesti.kz.

По его словам, в ближайшее время руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) проведёт переговоры с Байсуфиновым по поводу дальнейшего сотрудничества. На данный момент 57-летний казахстанский специалист исполняет обязанности главного тренера.

"Президент КФФ Марат Омаров сказал, что в начале января поставим точку в вопросе с главным тренером сборной Казахстана. Между разговорами в Федерации я спросил о ситуации, и всё "по-мужски" мне объяснили: они (руководство КФФ) не будут искать человека извне и в первую очередь проведут переговоры с Талгатом Маруановичем (Байсуфиновым). Первая задача — узнать планы и желание Маруановича, возможно, у него есть свои проекты. Если он даст согласие — останется на должности, если откажется — будут рассмотрены другие кандидаты", — заявил Курман.

Ранее сообщалось, что КФФ рассматривает трёх иностранных кандидатов. Подробности - тут.

Байсуфинов был назначен исполняющим обязанности после ухода Али Алиева. Под его руководством команда провела четыре матча: одержала одну победу, два матча сыграла вничью при одном поражении. Контракт с Байсуфиновым истекает в конце декабря.

Для Байсуфинова это далеко не первый опыт руководства главной командой страны — он уже возглавлял сборную в 2016–2017 и 2020–2022 годах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!