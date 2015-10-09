Казахстанский футболист подписал контракт с участником еврокубков

Костанайский "Тобол" объявил о подписании контракт с опытным центральным защитником Александром Марочкиным, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клубу.

"Это второе возвращение Александра в наш клуб. Впервые он присоединился к "Тоболу" в конце 2019 года. В общей сложности Марочкин провёл за костанайцев 80 матчей в чемпионате страны и дважды отличился. Вместе с командой он стал чемпионом Казахстана и дважды выигрывал Суперкубок страны", - говорится в сообщении.

В сезоне-2025 "Тобол" завоевал Кубок Казахстана и бронзовые медали КПЛ, тем самым завоевав путевку в квалификационный этап Лиги конференций.

В прошлом сезоне 35-летний Марочкин защищал цвета "Астаны", в составе которой провёл 14 матчей в казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и отметился одним забитым мячом. За столичный клуб он выступал с 2023 года.

В матче Марочкин объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана, за которую провёл 52 матча и забил один гол.

