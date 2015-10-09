Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 11:22
 

"Астана" выставила на трансфер проблемного и высокооплачиваемого легионера

"Астана" выставила на трансфер проблемного и высокооплачиваемого легионера Ннамди Аханону. Фото: ФК "Астана"©

Нападающий "Астаны" Ннамди Аханону в зимнее межсезонье покинет столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий "Астаны" Ннамди Аханону в зимнее межсезонье покинет столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист сыграл лишь шесть минут за столичную команду, а затем был отдан в аренду в "Кызылжар". Включить нигерийца в заявку петропавловцы не смогли из-за трансферного бана, наложенного федерацией на клуб. Также от его услуг из-за высокой зарплаты отказались "Жетысу" и "Окжетпе".

По данным источника, близкому к ситуации, нападающий зарабатывает около 15 тысяч долларов в месяц (свыше 7,7 миллиона тенге). После неудачного перехода в "Кызылжар" нигерийский футболист остался без практики и самостоятельно поддерживал форму.

В сезоне-2026 "Астана" не рассчитывает на Аханону, поэтому готова выставить его на трансфер, либо бесплатно отпустить форварда. Его стоимость оценивается в 50 тысяч евро, а контракт со столичным клубом действует еще один год. Из-за поправок в законодательстве и финансовых трудностей "Астана" не имеет возможности содержать большое количество легионеров, а лидеру команды – Марину Томасову предложено сменить гражданство на казахстанское.

Добавим, что в сезоне-2025 Аханону сыграл 25 матчей и забил три гола за "Астану". До переезда в Казахстан нападающий выступал в чемпионате Албании за "Турбину" и "Скендербеу".

