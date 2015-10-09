"Астана" нашла инвестора на новый сезон. Сделано заявление о будущем клуба

Футбольный клуб "Астана" будет передан в частную собственность. Об этом рассказал Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

По его словам, семикратные чемпионы Казахстана уже нашли спонсора на новый сезон.

"Клуб ("Астана") всё время финансировался из единого оператора Sport Qory. В этом году мы планируем коммерциализацию данного клуба. Мы активно работаем, инвесторы уже есть. До окончания процедуры озвучить его мы не можем", - заявил министр туризма и спорта на брифинге в правительстве.

Также министр отметил, что 5 казахстанских клубов уже коммерциализированы, по остальным 7 клубам руководство находится в процессе и ищет тех, кто сможет обеспечить их стабильную работу.

Ранее стало известно о финансовых проблемах ФК "Астана".

В Министерстве туризма и спорта подтвердили эту информацию и объяснили, что они "обусловлены совокупностью факторов, включая изменение подходов к финансированию профессионального спорта, а также необходимость поэтапного перехода спортивных организаций к более устойчивым и рыночным моделям управления".

