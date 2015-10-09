Сенсацией обернулся матч Египта на Кубке Африки после отказа от Салаха

В заключительном матче 3-го тура группы B Кубка Африки сборные Анголы и Египта сыграли вничью — 0:0. Встреча прошла на стадионе "Адрар" в Агадире (Марокко), передают Vesti.kz.

Итоги группы

С двумя очками Ангола заняла третье место в квартете, а Египет, набрав семь очков, стал победителем группы B. В плей-офф выходят первые две команды каждой группы, а также четыре лучших коллектива, занявшие третье место.

Ротация состава египтян

Главный тренер Египта Хоссам Хассан предоставил отдых лидерам команды. На скамейке запасных остались такие звёзды, как вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш. В двух предыдущих матчах именно голы Салаха приносили Египту победу, поэтому его отсутствие сказалось на атакующей мощи команды — несмотря на статус фаворитов, египтяне не смогли забить.

Контекст турнира

Кубок Африки-2025 проходит в Марокко и собрал 24 национальные сборные, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим чемпионом континента является сборная Кот-д’Ивуара.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!