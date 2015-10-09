"Аль-Наср" Роналду попал на непобедимый клуб из Туркменистана в плей-офф ЛЧ

Саудовский "Аль-Наср" сыграет с туркменским "Аркадагом" в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК 2. Соперники определились по итогам жеребьёвки стадии плей-офф, прошедшей во 30 декабря в Куала-Лумпуре (Малайзия), передают Vesti.kz.

По итогам жребия победители групп были распределены в первую корзину, команды со вторых мест — во вторую. "Аль-Наср", за который выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, оказался в корзине 1 западного региона, тогда как "Аркадаг" — в корзине 2, что и свело клубы между собой.

Непобедимый оппонент

"Аркадаг" — один из самых необычных участников турнира. Клуб был основан всего три года назад по инициативе бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и за короткий срок превратился в доминирующую силу национального футбола.

В текущем сезоне команда выиграла все 28 матчей чемпионата, показав разницу мячей 105:15, а также завоевала четыре трофея, усилив состав ведущими игроками конкурентов.

Календарь плей-офф

— Матчи 1/8 финала в западном регионе пройдут 10–11 и 17–18 февраля 2026 года.

— Четвертьфиналы запланированы на 3–4 и 10–11 марта, полуфиналы — на 7 и 14 апреля.

— Финал турнира, состоящий из одного матча между представителями Запада и Востока, состоится 16 мая 2026 года.

Уверенный выход из группы

Напомним, что 20 декабря "Аркадаг" успешно завершил групповой этап Кубка АФК, одержав победу над бахрейнским "Аль-Халдия" со счётом 1:0, что позволило команде выйти в плей-офф.

Саудовский "Аль-Наср" также на мажорной ноте завершил групповой этап азиатской Лиги чемпионов, разгромив иракский "Аль-Завраа" в матче шестого тура со счётом 5:1.

