Испания
Сегодня 16:50
 

Звёздный игрок решил вернуться в "Барселону": Лапорта дал ответ

Звёздный игрок решил вернуться в "Барселону": Лапорта дал ответ

Португальский защитник Жоау Канселу намерен вернуться в европейский футбол и вновь предложил свои услуги каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

Португальский защитник Жоау Канселу намерен вернуться в европейский футбол и вновь предложил свои услуги каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

Канселу хочет покинуть Саудовскую Аравию

31-летний Жоау Канселу рассматривает уход из "Аль-Хиляля" уже этой зимой. По информации Don Balon, португалец не сумел закрепиться в проекте Симоне Индзаги и не входит в ключевые планы тренера на вторую половину сезона. Саудовский клуб готов пойти навстречу и допускает аренду на шесть месяцев, в том числе с частичной компенсацией зарплаты.

Главная мотивация игрока — возвращение на высокий уровень перед чемпионатом мира, чтобы сохранить статус одного из основных футболистов сборной Португалии.

Возвращение в "Барселону" — идея игрока

Одним из приоритетных вариантов для Канселу стала "Барселона", где он уже выступал на правах аренды в сезоне-2023/24. Тогда защитник провёл 42 матча, отметился четырьмя голами, пятью ассистами и был важной частью команды тогда ещё Хави Эрнандеса.

Португалец через своего агента Жорже Мендеша дал понять, что готов снова надеть "сине-гранатовую" футболку и рассматривает этот вариант как идеальный.


Ответ Лапорты и позиция Флика

Однако руководство "Барселоны" не намерено возвращаться к этому трансферу. По информации источников, при Ханси Флике фланги обороны считаются укомплектованными, а приоритеты клуба смещены в сторону усиления центра защиты. Дополнительным фактором остаются ограничения финансового фэйр-плей — даже частичное покрытие зарплаты Канселу не вписывается в текущую стратегию.

В текущем сезоне португалец провёл за "Аль-Хиляль" шесть матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее Канселу выступал за "Манчестер Сити", "Баварию", "Ювентус", "Интер" и другие европейские клубы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

