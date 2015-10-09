Звёздный игрок решил вернуться в "Барселону": Лапорта дал ответ

Португальский защитник Жоау Канселу намерен вернуться в европейский футбол и вновь предложил свои услуги каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

Канселу хочет покинуть Саудовскую Аравию

31-летний Жоау Канселу рассматривает уход из "Аль-Хиляля" уже этой зимой. По информации Don Balon, португалец не сумел закрепиться в проекте Симоне Индзаги и не входит в ключевые планы тренера на вторую половину сезона. Саудовский клуб готов пойти навстречу и допускает аренду на шесть месяцев, в том числе с частичной компенсацией зарплаты.

Главная мотивация игрока — возвращение на высокий уровень перед чемпионатом мира, чтобы сохранить статус одного из основных футболистов сборной Португалии.

Возвращение в "Барселону" — идея игрока

Одним из приоритетных вариантов для Канселу стала "Барселона", где он уже выступал на правах аренды в сезоне-2023/24. Тогда защитник провёл 42 матча, отметился четырьмя голами, пятью ассистами и был важной частью команды тогда ещё Хави Эрнандеса.

Португалец через своего агента Жорже Мендеша дал понять, что готов снова надеть "сине-гранатовую" футболку и рассматривает этот вариант как идеальный.

Ответ Лапорты и позиция Флика

Однако руководство "Барселоны" не намерено возвращаться к этому трансферу. По информации источников, при Ханси Флике фланги обороны считаются укомплектованными, а приоритеты клуба смещены в сторону усиления центра защиты. Дополнительным фактором остаются ограничения финансового фэйр-плей — даже частичное покрытие зарплаты Канселу не вписывается в текущую стратегию.

В текущем сезоне португалец провёл за "Аль-Хиляль" шесть матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее Канселу выступал за "Манчестер Сити", "Баварию", "Ювентус", "Интер" и другие европейские клубы.

Левандовски подготовился к уходу из "Барсы" и нашёл идеальный вариант

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!