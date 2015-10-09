Ямаль оформил 20+20 в 2025 году. Круче только один футболист

Восходящая звезда каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль показал впечатляющую результативность в 2025 году, сообщают Vesti.kz.

18-вингер "сине-гранатовых" записал на свой счёт 21 забитый мяч и столько же голевых передач во всех турнирах.

По данным Opta, Ямаль – лишь второй представитель пяти ведущих европейских чемпионатов, сумевший преодолеть показатель 20+20. Больше только у Майкла Олисе из мюнхенской "Баварии" – в активе 24-летнего француза 21 гол и 24 ассиста за календарный год.

Ранее Ямаль был признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Действующий контракт испанца с "Барселоной" рассчитан до середины 2031 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 200 миллионов евро.

