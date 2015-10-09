Ямаль уделал Мбаппе и забрал награду года

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards, сообщают Vesti.kz.

В борьбе за эту награду 18-летний испанец обошёл Усмана Дембеле и Хвичу Кварацхелию (оба – ПСЖ), Килиана Мбаппе ("Реал") и Рафинью ("Барселона").

Также Ямалю вручили приз имени бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны, отметив его талант.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за "Барселону" 20 матчей, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач.

Добавим, что лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards был признан Дембеле. В сезоне-2024/25 форвард ПСЖ принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами.

Дембеле выиграл Лигу чемпионов, завоевал ещё 5 трофеев с ПСЖ, получил "Золотой мяч" и приз The Best от ФИФА в 2025 году.

Все победители Globe Soccer Awards - 2025:

Наибольшее представительство в номинациях получил действующий победитель Лиги чемпионов - французский "Пари Сен-Жермен"

Лучший тренер года - Луис Энрике (ПСЖ)

Лучший молодой игрок года - Дезире Дэу (ПСЖ)

Лучший нападающий - Ламин Ямаль ("Барселона")

Лучший полузащитник - Витинья (ПСЖ)

Лучшая команда - ПСЖ

Лучшая национальная сборная года - Португалия

Лучший спортивный директор года - Луиш Кампуш (ПСЖ)

Лучшая футболистка года - Айтана Бонмати ("Барселона")

Лучший игрок года - Усман Дембеле (ПСЖ)

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, ныне представляющий саудовский "Аль-Наср", в третий раз подряд получил награду лучшему игроку Ближнего Востока.

Специальную награду посмертно присвоили экс-полузащитнику "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоте, который погиб 3 июля в результате ДТП. Ее вручили родителям футболиста.

Также награды получили француз Поль Погба (возвращение года), португалец Жорже Мендеш (лучший агент), "Лос-Анджелес" (лучший клубный бренд). Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста и японец Хидетоси Наката, выступавший за "Рому", "Парму", "Болонью" и "Фиорентину", получили награды за выдающиеся карьеры.

