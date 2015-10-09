Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 08:00
 

Ямаль уделал Мбаппе и забрал награду года

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards, сообщают Vesti.kz.

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards, сообщают Vesti.kz.

В борьбе за эту награду 18-летний испанец обошёл Усмана Дембеле и Хвичу Кварацхелию (оба – ПСЖ), Килиана Мбаппе ("Реал") и Рафинью ("Барселона").

Также Ямалю вручили приз имени бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны, отметив его талант.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за "Барселону" 20 матчей, в которых забил девять мячей и сделал девять результативных передач.


Добавим, что лучшим футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards был признан Дембеле. В сезоне-2024/25 форвард ПСЖ принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. 

Дембеле выиграл Лигу чемпионов, завоевал ещё 5 трофеев с ПСЖ, получил "Золотой мяч" и приз The Best от ФИФА в 2025 году.


Все победители Globe Soccer Awards - 2025:

Наибольшее представительство в номинациях получил действующий победитель Лиги чемпионов - французский "Пари Сен-Жермен"

  • Лучший тренер года - Луис Энрике (ПСЖ)
  • Лучший молодой игрок года - Дезире Дэу (ПСЖ)
  • Лучший нападающий - Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Лучший полузащитник - Витинья (ПСЖ)
  • Лучшая команда - ПСЖ
  • Лучшая национальная сборная года - Португалия
  • Лучший спортивный директор года - Луиш Кампуш (ПСЖ)
  • Лучшая футболистка года - Айтана Бонмати ("Барселона")
  • Лучший игрок года - Усман Дембеле (ПСЖ)


Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, ныне представляющий саудовский "Аль-Наср", в третий раз подряд получил награду лучшему игроку Ближнего Востока.

Специальную награду посмертно присвоили экс-полузащитнику "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоте, который погиб 3 июля в результате ДТП. Ее вручили родителям футболиста.

Также награды получили француз Поль Погба (возвращение года), португалец Жорже Мендеш (лучший агент), "Лос-Анджелес" (лучший клубный бренд). Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста и японец Хидетоси Наката, выступавший за "Рому", "Парму", "Болонью" и "Фиорентину", получили награды за выдающиеся карьеры.


