Ямаль собрался пойти по пути Роналду: заявление Ламина

Вингер каталонской "Барселоны" из сборной Испании Ламин Ямаль высказался о сравнениях своей персоны со звёздами мирового футбола, передают Vesti.kz.

18-летний игрок подчеркнул, что не собирается строить карьеру, ориентируясь на чужие достижения, и намерен идти своим путём. При этом Ямаль отметил, что уважает спортсменов, которые всегда оставались верны себе, выделив пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

"Лучше не сравнивать себя ни с кем. Такие игроки, как Криштиану Роналду, делали то, что делали, потому что хотели оставаться самими собой и не сравнивать себя с другими. Я хочу проложить свой собственный путь", - цитирует слова Ямаля инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что накануне Ламин Ямаль был признан лучшим нападающим 2025 года по версии Globe Soccer Awards. Подробности церемонии и список других лауреатов, среди которых оказался и Роналду, доступны по ссылке.

В текущем сезоне испанец провёл 20 матчей за клуб, записав на свой счёт девять забитых мячей и 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент оценивается в 200 миллионов евро.

