Испания
Вчера 23:09
 

Ямаль уделал Мбаппе и вырвался в лидеры Ла Лиги

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль лидирует в текущем сезоне Ла Лиги по успешным обводкам, передают Vesti.kz.

Помог обыграть "Атлетико"

18-летний вундеркинд продолжает впечатлять в составе "сине-гранатовых". По данным статистического портала Sofascore, в матче 19-го тура чемпионата против мадридского "Атлетико" (3:1) испанский нападающий успешно провёл девять дриблингов, что стало важным вкладом в победу команды.

Лидер по обводкам

Всего в сезоне Ямаль набрал 60 удачных дриблингов, что позволяет ему возглавлять рейтинг Ла Лиги по этому показателю. На втором месте идёт французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе с 39 обводками, третье место разделяют бразилец Винисиус Жуниор ("Реал") и Хассем Хассан ("Овьедо") — у каждого по 32 успешных попытки.

Вклад в команду

Кроме впечатляющей статистики дриблинга, Ямаль забил пять голов и отдал восемь результативных передач в 11 матчах сезона. Благодаря его игре "Барселона" в том числе лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков.

Ямаль сделал заявление о смене сборной перед ЧМ-2026

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

