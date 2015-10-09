"Ямаль не выиграет Лигу чемпионов для "Барсы": чемпион мира вынес жесткий вердикт

Бывшая звезда сборной Франции Эммануэль Пети высказался о нынешней мощи "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Чемпион мира-1998 считает, что команда чересчур зависит от игры 18-летнего таланта Ламина Ямаля, и такая опора на подростка говорит о слабых местах "блауграны".

"В "Барселоне" все ставки сделаны на Ямаля – клуб полностью полагается на него. В команде есть качественные игроки, но нет мировых звёзд, как Лионель Месси. Ямаль не сможет выиграть Лигу чемпионов в одиночку. При всём уважении, даже Месси не сделал бы этого без помощи Хави, Иньесты, Пуйоля", – приводит The Touchline заявление Пети.

Стоит отметить, что соглашение юного дарования с "Барселоной" рассчитано до лета 2031 года, а его рыночная цена, по данным Transfermarkt, уже подскочила до впечатляющих 200 миллионов евро.

🚨🗣️ Emmanuel Petit: "Barcelona today are like a casino: all the bets are on Lamine Yamal."



"Barcelona have to rely on Lamine Yamal today. They have quality players, but not world class stars like Lionel Messi."



"Lamine Yamal can't win the Champions League on his own. With all… pic.twitter.com/EQdZOW54Lp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 3, 2025

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!