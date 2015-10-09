Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Ямаль не выиграет Лигу чемпионов для "Барсы": чемпион мира вынес жесткий вердикт

"Ямаль не выиграет Лигу чемпионов для "Барсы": чемпион мира вынес жесткий вердикт

Бывшая звезда сборной Франции Эммануэль Пети высказался о нынешней мощи "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Чемпион мира-1998 считает, что команда чересчур зависит от игры 18-летнего таланта Ламина Ямаля, и такая опора на подростка говорит о слабых местах "блауграны".

"В "Барселоне" все ставки сделаны на Ямаля – клуб полностью полагается на него. В команде есть качественные игроки, но нет мировых звёзд, как Лионель Месси. Ямаль не сможет выиграть Лигу чемпионов в одиночку. При всём уважении, даже Месси не сделал бы этого без помощи Хави, Иньесты, Пуйоля", – приводит The Touchline заявление Пети.

Стоит отметить, что соглашение юного дарования с "Барселоной" рассчитано до лета 2031 года, а его рыночная цена, по данным Transfermarkt, уже подскочила до впечатляющих 200 миллионов евро.

