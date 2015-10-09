Соперник "Кайрата" выиграл всухую и ушел в отрыв в АПЛ

Лондонский "Арсенал" в матче 14-го тура английской Премьер-лиги обыграл на своем поле "Брентфорд" со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Уже на 11-й минуте Микель Мерино открыл счёт на "Эмирейтс", задав темп встречи. Финальную точку поставил Букайо Сака, забив в добавленное время — на 90+1-й минуте.

Благодаря этой победе "Арсенал" выходит на чистое первое место в таблице, имея в активе 33 очка. "Брентфорд" же, набрав 19 баллов, занимает 13-ю позицию. "Канониры" теперь имеют отрыв от "Манчестер Сити" на пять очков.

В следующем туре 6 декабря команда Микеля Артеты отправится в гости к "Астон Вилле", а "пчёлы" в тот же день сыграют на выезде против "Тоттенхэм".

Добавим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. 29 января 2026 года команды в рамках заключительного, восьмого тура сыграют в Лондоне.

Another big three points at Emirates Stadium 🌟 pic.twitter.com/HvLdxXVMCC — Arsenal (@Arsenal) December 3, 2025

