"Барселона" прижала "Сантос" долгом за Неймара ради трансфера нового таланта

"Сантос" переживает один из самых тяжелых периодов в своей истории: команда буквально балансирует над зоной вылета, а финансовое положение клуба находится на грани краха, передают Vesti.kz.

Кризис "Сантоса" стал шансом для "Барселоны", и причем тут Неймар?

На этом фоне, как сообщает Sport, "Барселона" решила воспользоваться уязвимостью бразильцев и попытаться подписать одного из самых перспективных футболистов страны – 19-летнего левого защитника Жоау Виктора де Соуза Менезеша.

Если для большинства бразильских клубов продажа талантов в Европу – шанс выжить, то в случае "Сантоса" ситуация оказалась еще болезненнее. Каталонцы стремятся получить игрока фактически за бесценок, используя старый долг в качестве рычага давления.

Этот долг в размере 2,9 миллиона евро был присужден "Барселоне" решением Спортивного арбитражного суда в 2020 году в рамках дела Неймара. У "Сантоса" просто нет средств, чтобы его погасить, и именно это открывает каталонцам пространство для маневра.

Каков план "Барселоны"?

По данным источника, рассматривается жесткая схема действий:

– указать на невозможность выплаты долга

– пригрозить дополнительными жалобами в ФИФА и возможными санкциями

– в обмен на отказ от давления требовать переход Соуза на условиях, выгодных "Барселоне"

Руководство "Барсы" действительно готово задействовать этот механизм, что ставит "Сантос" в крайне уязвимое положение и фактически лишает его возможности диктовать условия сделки.

Стоит отметить, что Неймар ушел из "Барселоны" летом 2017 года, тогда "Пари Сен-Жермен" заплатил за него рекордные 222 миллиона евро – самый дорогой трансфер в истории футбола.

За четыре сезона в составе каталонцев бразилец собрал внушительную коллекцию титулов: победил в Лиге чемпионов сезона, выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в 2015 году, а также дважды становился чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании.

Всего за "Барселону" Неймар провел 186 матчей, забил 105 голов и сделал 59 результативных передач.

