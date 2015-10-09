Форвард за 95 миллионов согласился на трансфер в "Барселону", но есть условия

"Барселона" определилась с заменой польского нападающего Роберта Левандовски и получила предварительное согласие от капитана сборной Англии Харри Кейна — но футболист мюнхенской "Баварии" выдвинул два ключевых требования, передают Vesti.kz.

Кейн готов перейти в "Барсу", но требует гарантий

Каталонский клуб активно работает над поиском преемника Левандовски, чей контракт истекает летом, и его продление маловероятно. Главная цель каталонцев — Кейн, который может покинуть немецкий гранд благодаря специальной опции в контракте.

По информации Don Balon, англичанин дал добро на переход, однако только при выполнении двух условий. Первое — "сине-гранатовые" должны подтвердить сделку до конца января, поскольку именно в зимний период активируется клаузула на трансфер.

Долгосрочный контракт и высокая зарплата

Для перехода Кейна предусмотрена сумма около 65 миллионов евро, что руководство "Барселоны" считает выгодной возможностью приобрести одного из лучших нападающих мира. Несмотря на то что Кейн уже отметил 32-летие, каталонцы рассматривают его как идеальное усиление.

Однако второе требование игрока куда сложнее: он хочет контракт до 2030 года, то есть на пять лет, и зарплату 20 миллионов евро за сезон. Это минимальная сумма, которую англичанин готов принять, рассчитывая на высокую форму и стабильность на финише карьеры.

Уход Левандовски откроет путь к трансферу

Отъезд Левандовски значительно разгрузит зарплатную ведомость каталонцев и позволит руководству вести переговоры с Кейнoм более уверенно. Интерес взаимный, но окончательное решение клуб должен принять уже в ближайшие недели.

Напомним, англичанин защищает цвета мюнхенской команды с лета 2023 года. Тогда "Бавария" выкупила форварда у лондонского "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро.

В текущем сезоне Кейн сыграл 21 матч, забил 25 голов и отдал три результативные передачи.

