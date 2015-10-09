Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В сборной Казахстана выбрали тренера вопреки почти подписанному контракту с иностранцем

Международный журналист Александр Троицкий проинформировал, что Талгат Байсуфинов вероятно останется у руля сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

"C Каррерой уже почти подписали соглашение"

"Подтверждают мне информацию о том, что Талгат Байсуфинов, скорее всего, останется на посту главного тренера сборной Казахстана.

Интересно, что успешная игра сборной Казахстана при Байсуфинове сумела переубедить руководство КФФ в необходимости приглашения итальянца Массимо Карреры, с которым уже почти подписали соглашение.

Да и в целом нанимать дорогостоящего специалиста на данный момент не выглядит целесообразным. У казахстанской сборной впереди лишь цикл Лиги наций в дивизионе C. Это прекрасная возможность обкатать резерв, а уж лучше, чем Талгат Маруанович, казахстанских футболистов вряд ли кто-то знает.

Напомню, что при Байсуфинове сборная Казахстана набрала 5 очков в 3 матчах отбора ЧМ. В том числе сыграла вничью с Бельгией", - пишет он в своём телеграм-канале.

Напомним, что Байсуфинов уже возглавлял казахстанскую сборную в 2016–2017 и 2020–2022 годах. Теперь ему предстоит вести Казахстан в новом сезоне Лиги наций, где стоит задача - пробиться в Лигу B. Также он тренировал уральский "Акжайык", павлодарский "Иртыш" и степногорский "Аксу".

